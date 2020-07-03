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Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir?

? Korona virüs salgını nedeniyle dizilere verilen ara devam ediyor. Kanallar dizilerin yokluğunda yayın akışlarını filmler ile dolduruyor. Eğlenceli dakikaların izleyenleri beklediği Yok Artık filmi bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Yok Artık filmi oyuncuları kimler? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir?

Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konuları arama motorlarında sorgulanıyor. Yok Artık filmii izleyicilere keyifli anlara yaşatacak. Peki, Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

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