Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir?

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YOK ARTIK FİLMİ KONUSU

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)