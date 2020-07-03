Doya Doya Moda kim şampiyon oldu? Doya Doya Moda sezon finalinde kim şampiyon oldu 2020? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında kimin şampiyon olduğu sorusunun cevabı araştırılıyor. Haftalardır süren mücadeleyi kazanan 4 isim final heyecanını yaşıyor. Peki, Doya Doya Moda kim şampiyon oldu? Doya Doya Moda sezon finalinde kim şampiyon oldu 2020? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA FİNALE HANGİ İSİMLER KALDI?

Doya Doya Moda yarışmasında finale kalan isimler arasında Betül, Su, Hanzade ve Sündüz kaldı.

DOYA DOYA MODA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Doya Doya Moda büyük finalinde son dörde kalan isim arasında iki hafta boyunca topladığı 144 puanla Hanzade dördüncü olan isim oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 161 puanla Su Buher ise 3. oldu. Şampiyon olan yarışmacı ise Betül oldu.

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

Doya Doya Moda yarışmasında bu sezonun şampiyonu olan isim 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İkinci olan isim 25 bin lira değerinde altın kolye üçüncü olan isim ise 10 bin TL değerinde Cep telefonunun sahibi olacak. Doya Doya Moda finalinde şampiyon olan isim aynı zamanda Türkiye'nin en büyük beden kadını seçilmiş olacak.