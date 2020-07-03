Survivor Yasin'in sağlık durumu nasıl? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Yasin'in son durumu ne? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam kaptanlık yarışının ardından oynanan ödül oyunu sırasında sakatlanan Yasin Obuz'un sağlık durumu merak ediliyor. Hayranları sevilen yarışmanın sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki, Survivor Yasin'in son durumu ne? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR YASİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve bu akşam iletişim ödülü için takımlar yarışacak. Yeni fragmanda parkurda Survivor Yasin Obuz'un da yarıştığı görülüyor. Dolayısıyla Yasin'in sağlık durumu iyi ve şu an için diskalifiye olması söz konusu değil.

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR YASİN'DEN NİSA AÇIKLAMASI!

Onun kazanması ve adada kalması adına çok mücadele ettiğini de belirten Survivor Yasin; "Onun iyi niyetini, kalbini görmeseydim onun kalması için müdahale etmezdim. İlk zamanlar adadan hemen ayrılmaması adına Cemal'le çok mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk, onun için mutluyum. Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

Sadece adada değil dışarıda da Nisa'ya ağabeylik yapacağını söyleyen Yasin; "Sadece burada değil buradan çıktıktan sonra da onun ağabeyi olacağım her zaman…. Eğer bir sorunu olduğunda beni ararsa dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım edeceğim" dedi.