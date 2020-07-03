Survivor Yasin'in sağlık durumu nasıl? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Kimdir? Kaç yaşında?
Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dorukta. Dün akşam yayınlanan bölümde sakatlanan Yasin'in sağlık durumu merak ediliyor. Ödül oyunu sırasında sakatlanan Yasin'in son durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Yasin'in son durumu ne? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Kimdir? Kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor Yasin'in son durumu ne? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam kaptanlık yarışının ardından oynanan ödül oyunu sırasında sakatlanan Yasin Obuz'un sağlık durumu merak ediliyor. Hayranları sevilen yarışmanın sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki, Survivor Yasin'in son durumu ne? Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR YASİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Survivor 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve bu akşam iletişim ödülü için takımlar yarışacak. Yeni fragmanda parkurda Survivor Yasin Obuz'un da yarıştığı görülüyor. Dolayısıyla Yasin'in sağlık durumu iyi ve şu an için diskalifiye olması söz konusu değil.
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR YASİN'DEN NİSA AÇIKLAMASI!
Onun kazanması ve adada kalması adına çok mücadele ettiğini de belirten Survivor Yasin; "Onun iyi niyetini, kalbini görmeseydim onun kalması için müdahale etmezdim. İlk zamanlar adadan hemen ayrılmaması adına Cemal'le çok mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk, onun için mutluyum. Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.
Sadece adada değil dışarıda da Nisa'ya ağabeylik yapacağını söyleyen Yasin; "Sadece burada değil buradan çıktıktan sonra da onun ağabeyi olacağım her zaman…. Eğer bir sorunu olduğunda beni ararsa dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım edeceğim" dedi.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağdı!
- Bülent İnal bakın kiminle evliymiş!
- Yok Artık filmi oyuncuları kimler?
- Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- Doya Doya Moda kim şampiyon oldu?
- Ünlü oyuncu uğradığı cinsel saldırıyı anlattı
- Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı
- Cem Yılmaz Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu
- Müstakbel kayınvalidesine övgü yağdırdı
- Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?