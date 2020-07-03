3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Yasin'in sakatlığı anlardan sonra yapılacak açıklama merak ediliyor. Hangi takımın oyunu kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.

2 TEMMUZ SURVIVOR'DA YENİ KAPTANLAR KİM OLDU?

Sercan, Elif, Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'ın yer aldığı kaptanlık oyununda en iyi 2 performansı sergileyerek kaptan olmaya hak kazanan isimler belli oldu. Müthiş mücadelelerin sonunda bu haftanın kaptanları Cemal Can ve Berkan oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de dün akşam oynanan kaptanlık oyununun ardından Kırmızı Takım kaptanlığını kazanan Berkan kendi takımını belirledi ve haftanın yeni takımı belli oldu. İşte Survivor'da bu haftanın kırmızı takım yarışmacıları.

1- Berkan (Kaptan)

2- Barış

3- Elif

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan ve büyük heyecan yaratan kaptanlık oyununun ardından Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları belli oldu. Mavi Takım kaptanlığını kazanan Cemal Can yarışmacılar içinden bazılarını takımına seçti ve mavi takım yarışmacılarını belirledi.

1- Cemal Can (Kaptan)

2- Sercan

3- Yasin