3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Dün akşam oynanan ödül oyununu kazanan mavi takım olmuştu. Bu akşam oynanan iletişim ödülünü kazanan takım ailesiyle canlı konuşacak. Hangi takımın oyunu kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Yasin'in sakatlığı anlardan sonra yapılacak açıklama merak ediliyor. Hangi takımın oyunu kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 3 Temmuz Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.
2 TEMMUZ SURVIVOR'DA YENİ KAPTANLAR KİM OLDU?
Sercan, Elif, Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'ın yer aldığı kaptanlık oyununda en iyi 2 performansı sergileyerek kaptan olmaya hak kazanan isimler belli oldu. Müthiş mücadelelerin sonunda bu haftanın kaptanları Cemal Can ve Berkan oldu.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Survivor 2020'de dün akşam oynanan kaptanlık oyununun ardından Kırmızı Takım kaptanlığını kazanan Berkan kendi takımını belirledi ve haftanın yeni takımı belli oldu. İşte Survivor'da bu haftanın kırmızı takım yarışmacıları.
1- Berkan (Kaptan)
2- Barış
3- Elif
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dün akşam oynanan ve büyük heyecan yaratan kaptanlık oyununun ardından Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları belli oldu. Mavi Takım kaptanlığını kazanan Cemal Can yarışmacılar içinden bazılarını takımına seçti ve mavi takım yarışmacılarını belirledi.
1- Cemal Can (Kaptan)
2- Sercan
3- Yasin
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağdı!
- Cem Yılmaz Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu
- Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı
- Yok Artık filmi oyuncuları kimler?
- Bülent İnal bakın kiminle evliymiş!
- Yasin Obuz'un sakatlığı belli oldu mu?
- Müstakbel kayınvalidesine övgü yağdırdı
- Ünlü oyuncu uğradığı cinsel saldırıyı anlattı
- Doya Doya Moda kim şampiyon oldu?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?