Şarkıcı Zeynep Mansur isyan etti: Ne yapsam çalıyorlar!

Zeynep Mansur, iki yıl önce çıkardığı albümü 'Tesadüfen' in styling çalışmasını kendisi yapmıştı. Mansur, hem klip çekimlerinde hem de albüm kapağı fotoğraflarında Cihan Nacar imzalı siyah bir mayoyu tercih etmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cihan Nacar imzalı siyah mayoyla poz veren Gülben Ergen, tercih ettiği görüntüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Zeynep Mansur, çalınan projelerinden dolayı resmen isyan etti.

Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Zeynep Mansur, "Daha önce Sezen Aksu şarkıları projemi çaldılar. Şimdi de styling'imi çaldılar. İsim vermek istemiyorum onlar kendilerini biliyor. Ne yapsam çalıyorlar" dedi.