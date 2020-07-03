İspanya’da Hercai fırtınası! Reyting rekoru kırdı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA BİRİNCİ OLDU

İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai, geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan bölümüyle %3,3 izlenme payı alarak, yayınlandığı kanal olan Nova TV'nin "2019/2020 sezonunun en iyi reytingi"ni aldı. Aynı zamanda Sen Anlat Karadeniz'i de yayınlayan Nova TV, aldığı yüksek reytinglerle Haziran ayında İspanya'daki bütün tematik kanallar arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren en çok izlenen dizilerden olan Hercai, İspanya dışında 25 ülkeye daha satılarak, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

