Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge hangi kanalda, nasıl izlenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü Youtuber'ların mücadele ettiği Exatlon Challenge ekranlara gelmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın projeleri arasında yer alan Exatlon Challenge yarışmasını sevilen Youtuber Orkun Işıtmak sunuyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge hangi kanalda, nasıl izlenir? Merak edilen detaylar haberimizde...

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın yer alıyor.

Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak ise programda sunucu olarak yer alacak.

EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?

Exatlon Challenge yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yarışmanın yeni bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.