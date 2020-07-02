Uzaydan Gelen Fırtına başrol oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir?
Uzaydan Gelen Fırtına başrol oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde, Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish gibi isimler bulunuyor. Bu akşam ekranlara gelecek filmin konusuda merak ediliyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına başrol oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Uzaydan Gelen Fırtına başrol oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Bu akşam izleyicileri heyecanlı dakikalar bekliyor. Başrollerinde, Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish gibi isimler bulunuyor. Bu akşam ekranlara gelecek filmin konusuda merak ediliyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına başrol oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Uzaydan Gelen Fırtına bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish'in olduğu film 2017 yılı yapımıdır. Bilimkurgu, aksiyon türlerinde olan filmde Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU
Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.
UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI
Gerard Butler
Jim Sturgess
Abbie Cornish
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