Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor Yasin'in dizine ne oldu? Yarışmadan ayrılacak mı?
Survivor Yasin sakatlandı mı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Final haftasının yaklaşmasıyla birlikte favori yarışmacılara veda ediliyor. Son hafta yayınlanan ada konseyinde veda eden isim Nisa olmuştu. Yeni bölüm fragmanında Yasin Obuz'un sakatlandığı anlar dikkat çekiyor. Peki, Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor Yasin'in dizine ne oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor Yasin'in dizine ne oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında ye alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de Yasin Obuz'un sakatlandığı anlar dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında acılar içinde kalan Yasin'in sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor Yasin'in dizine ne oldu? Yarışmadan ayrılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle ekrana bir günlük ara verdi. Survivor'un 124. yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak.
14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak.
SURVIVOR YASİN SAKATLANIYOR!
Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin'e ilk müdaheleyi Doktor Ulaş yapıyor.
Acı içinde yerde kalan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.
CEMAL CAN, NİSA'NIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR!
Survivor'da Nisa'nın yakın arkadaşı Cemal Can ise yeni bölümde gözyaşlarını tutamıyor. Cemal Can'ın "Yapabilirdik, koruyabilirdik, kazanabilirdik. Böyle bitmesine izin vermemeliydik" sözleri dikkat çekiyor.
Barış ise, Sercan'ı hedef alarak, "Bir kaç kişinin canı yanacak. Bundan herkes emin olsun. Kalp kırmak istemiyorum o yüzden konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.
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