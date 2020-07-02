Survivor Yasin'e ne oldu? Sakatlandı mı? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak?
Survivor Yasin'e ne oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programında heyecan dorukta. Artık her yarışmaya final havasında çıkılıyor. Yeni bölümde Yasin'in sakatlık anı büyük endişe yaratıyor. Survivor Yasin'e ne oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sakatlandı mı? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor Yasin'e ne oldu? Sakatlandı mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Yeni bölümde Yasin'in sakatlık anı büyük endişe yaratıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programında heyecan dorukta. Artık her yarışmaya final havasında çıkılıyor. Survivor Yasin'e ne oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sakatlandı mı? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Survivor parkurunda sakatlanan Yasin'in sağlık durumu henüz açıklanmadı. Yasin'in adadaki akıbetinin Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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