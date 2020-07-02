2 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne?
2 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Bu akşam oynanan kaptanlık oyununu kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. Yeni takımlar ile oynanan ilk ödül oyununu hangi takımın kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
2 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan artıyor. Kaptanlık oyununu kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. Mavi takım; Cemal Can, Sercan ve Yasin olurken, Kırmızı takım; Berkan, Barış ve Elif oldu. Yeni takımlar ile oynanan ilk ödül oyununu hangi takımın kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu kazanan takım Maviler oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Son iki oyunu kazanan SERCAN YILDIRIM üçüncü oyunu da kazandı.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme adayı Sercan'ın aday gösterdiği BARIŞ oldu.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.
MAVİ TAKIM: 10
KIRMIZI TAKIM: 3
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