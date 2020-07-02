2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de yeni takımlar oluşacak. Kaptanlık oyununda Yasin Obuz'un geçirdiği sakatlık büyük endişe yaratıyor. Nisa'nın vedası ardından yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki, 2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu? Yeni takımlar nasıl oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

2 TEMMUZ KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Nisa'nın elenmesinden sonra kendilerine psiko adını veren Barış, Berkan ve Cemal Can iyice hırslandı.

Yarışma devam ediyor. Netleşince anlık habere eklenecektir.

Ayrıntılar geliyor.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Habere eklenecektir.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Güncellenecek….

SURVIVOR 20. HAFTANIN PERFORMANSLARI

BARIŞ MURAT YAĞCI PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 18

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 11

Başarı: %39

BERKAN KARABULUT PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 26

Galibiyet: 14

Mağlubiyet: 12

Başarı: %54

CEMAL CAN CANSEVEN PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 23

Galibiyet: 13

Mağlubiyet: 10

Başarı: %57

ELİF GÖREN PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 26

Galibiyet: 9

Mağlubiyet: 17

Başarı: %35

YASİN OBUZ PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 27

Galibiyet: 10

Mağlubiyet: 17

Başarı: %37

SERCAN YILDIRIM PERFORMANS

Oynadığı Oyun: 37

Galibiyet: 26

Mağlubiyet: 11

Başarı: %70

SURVIVOR 2020'DE KİMLER SON ALTIYA KALDI?

Survivor 2020'de son altıya kalarak büyük finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar Berkan, Cemal Can, Elif, Sercan, Barış ve Yasin oldu.