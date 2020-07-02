2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu? Yeni takımlar nasıl oldu?
2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmaya veda eden isim Nisa oldu. Bu hafta yeni kaptanlık oyunu sonrasında takımların oluşması bekleniyor. 2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Survivor kaptanlar kim oldu? Yeni takımlar nasıl oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de yeni takımlar oluşacak. Kaptanlık oyununda Yasin Obuz'un geçirdiği sakatlık büyük endişe yaratıyor. Nisa'nın vedası ardından yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki, 2 Temmuz Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu? Yeni takımlar nasıl oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
2 TEMMUZ KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Nisa'nın elenmesinden sonra kendilerine psiko adını veren Barış, Berkan ve Cemal Can iyice hırslandı.
Yarışma devam ediyor. Netleşince anlık habere eklenecektir.
Ayrıntılar geliyor.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Habere eklenecektir.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Güncellenecek….
SURVIVOR 20. HAFTANIN PERFORMANSLARI
BARIŞ MURAT YAĞCI PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 18
Galibiyet: 7
Mağlubiyet: 11
Başarı: %39
BERKAN KARABULUT PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 26
Galibiyet: 14
Mağlubiyet: 12
Başarı: %54
CEMAL CAN CANSEVEN PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 23
Galibiyet: 13
Mağlubiyet: 10
Başarı: %57
ELİF GÖREN PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 26
Galibiyet: 9
Mağlubiyet: 17
Başarı: %35
YASİN OBUZ PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 27
Galibiyet: 10
Mağlubiyet: 17
Başarı: %37
SERCAN YILDIRIM PERFORMANS
Oynadığı Oyun: 37
Galibiyet: 26
Mağlubiyet: 11
Başarı: %70
SURVIVOR 2020'DE KİMLER SON ALTIYA KALDI?
Survivor 2020'de son altıya kalarak büyük finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar Berkan, Cemal Can, Elif, Sercan, Barış ve Yasin oldu.
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