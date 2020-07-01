Hayranları merak ediyor! Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Hayranları yeni bölümün neden yayınlanmadığı sorusunun cevabını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisinin yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. Kuruluş Osman sezon finalinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Osman Bey ve alpleri tekfuru mağlup ederek Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmişti. Peki, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.
Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?
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