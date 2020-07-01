Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven’e karşı koruma kararı
Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Güven’den şikayetçi olan Bulutsuz, mahkemeden korunma talep etti. Bulutsuz, "1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi" dediği Ozan Güven’e karşı 2 ay boyunca korunacak.
Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu. Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını ileri sürdüğü Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etti.
2 AY BOYUNCA KORUNACAK
Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etti. Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.
Dilek YAMAN
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Barış Murat Yağcı paylaşımıyla dünya rekoru kırdı
- Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'
- Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu! Ödül oyununda...
- Oyuncudan takipçilerine çok sert uyarı: Lanet maskeyi takın
- Ünlü oyuncunun acı kaybı! 4 yaşındaki yeğeni...
- Ozan Güven sevgilisini darbetti!
- Müge Anlı 1 Temmuz Çarşamba tek parça izle
- Tatil için paraya acımadı! Geceliği 50 bin lira...
- Milyoner'de beyin yakan matematik sorusu!
- Tatlıses’e eski eşinden sert tepki: Allah akıl fikir versin
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?