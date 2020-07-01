01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven’e karşı koruma kararı

Bir süredir aşk yaşadığı 'den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olan , Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Güven’den şikayetçi olan Bulutsuz, mahkemeden korunma talep etti. Bulutsuz, "1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi" dediği Ozan Güven’e karşı 2 ay boyunca korunacak.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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DENİZ BULUTSUZ’DAN OZAN GÜVEN’E KARŞI KORUMA KARARI

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu ile aşk yaşayan , sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu. Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını ileri sürdüğü Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etti.

2 AY BOYUNCA KORUNACAK

Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etti. Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.

Dilek YAMAN

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