Jennifer Aniston’dan takipçilerine çok sert uyarı: “Lanet maskeyi takın”

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanları maske takmaları konusunda sert bir dille uyardı.

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayranlarına "Lanet maskeyi takın" açıklamasında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birbirimizi güvende tutmalıyız" diyen Aniston, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.