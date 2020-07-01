01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Jennifer Aniston’dan takipçilerine çok sert uyarı: “Lanet maskeyi takın”

Hollywood’un en ünlü oyuncularından olan , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, takipçilerine uyarısında bulundu. Takipçilerini sert bir dille uyaran Aniston, “Lanet maskeyi takın” diye vurguladı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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OYUNCUDAN TAKİPÇİLERİNE ÇOK SERT UYARI: LANET MASKEYİ TAKIN

ABD'li oyuncu , hesabından yaptığı açıklamada insanları takmaları konusunda sert bir dille uyardı.

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston sosyal medya hesabından (Covid-19) nedeniyle hayranlarına "Lanet maskeyi takın" açıklamasında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birbirimizi güvende tutmalıyız" diyen Aniston, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.

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