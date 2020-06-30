30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor haftalık görev oyununu kim kazandı? Survivor kolye görevini kim kazandı?

Survivor haftalık görev oyununu kim kazandı? Survivor kolye görevini kim kazandı?

kolye görevini kim kazandı? ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de haftalık görev oyunları yapılmaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan maske görev oyununu kazanan takım maviler olmuştu. Yeni görev oyunu olan kolye görevini hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Peki, ? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
SURVİVOR HAFTALIK GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR KOLYE GÖREVİNİ KİM KAZANDI?

kolye görevini kim kazandı? Geçen hafta yapılan maske görev oyununu kazanan takım maviler olmuştu. Yeni görev oyunu olan kolye görevini hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de haftalık görev oyunları yapılmaya devam ediyor. Peki, ? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

Haftalık görev oyununda kolye oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Yeni haftalık görev verildi.


Yeni haftalık görev ise maske yapma oldu. Takımlar kendi aralarında maske yapacaklar.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA