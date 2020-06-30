Survivor kolye görevini kim kazandı? Geçen hafta yapılan maske görev oyununu kazanan takım maviler olmuştu. Yeni görev oyunu olan kolye görevini hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de haftalık görev oyunları yapılmaya devam ediyor. Peki, Survivor haftalık görev oyununu kim kazandı? Survivor kolye görevini kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Haftalık görev oyununda kolye oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Yeni haftalık görev verildi.



Yeni haftalık görev ise maske yapma oldu. Takımlar kendi aralarında maske yapacaklar.