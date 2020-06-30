Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir?

A) Sen

B) Ren

C) Volga

D) Tuna

Cevap: C) Volga