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Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir?

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? ekranlarının en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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AVRUPA KITASININ EN UZUN NEHRİ HANGİSİDİR?

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir?

A) Sen

B) Ren

C) Volga

D) Tuna

Cevap: C) Volga

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