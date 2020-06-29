Sercan Nisa ses kaydı! Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? Sercan Nisa ses kaydında ne konuştu?
Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim yine Sercan Yıldırım oldu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Sercan ile Nisa arasında geçmişte yaşanan ses kaydını açıklayacağını söylemişti. Ada konseyinde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? Sercan Nisa ses kaydında ne konuştu? İşte detaylar haberimizde...
Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? Sercan Nisa ses kaydında ne konuştu? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sercan ile Nisa arasında geçen diyalogların olduğu ses kaydınında neler konuşulduğu merak ediliyor. Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanacak bölümde ses kaydında neler olduğunu araştırmaya başladı. Survivor hakkındaki bütün gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşılabilirsiniz...
Survivor son bölümünde Sercan ikinci kez dokunulmazlığı kazanırken, herkesi ekrana kilitleyen Sercan - Nisa ses kaydı oldu. Sercan Yıldırım 'karşılıksız değildi' derken Nisa 'bana abi gibi yaklaştı davranışımı yanlış anladı' demişti. Bunun üzerine Sercan Yıldırım da 'elimde notlar var tek taraflı değildi' deyip ilişki iddiasında bulunmuştu. Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var dedi. Acun Ilıcalı ses kaydının 'ilişkinin niteliğine dair kesin' bir bilgi verdiğini söyledi.
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