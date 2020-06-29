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Sercan Nisa ses kaydı! Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? Sercan Nisa ses kaydında ne konuştu?

? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim yine oldu. , ada konseyinde arasında geçmişte yaşanan ses kaydını açıklayacağını söylemişti. Ada konseyinde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var? ses kaydında ne konuştu? İşte detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 29.06.2020
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SERCAN İLE NİSA'NIN SES KAYDINDA NE VAR?

? ses kaydında ne konuştu? 'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. arasında geçen diyalogların olduğu ses kaydınında neler konuşulduğu merak ediliyor. Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanacak bölümde ses kaydında neler olduğunu araştırmaya başladı. Survivor hakkındaki bütün gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşılabilirsiniz...

Survivor son bölümünde Sercan ikinci kez dokunulmazlığı kazanırken, herkesi ekrana kilitleyen Sercan - Nisa ses kaydı oldu. 'karşılıksız değildi' derken Nisa 'bana abi gibi yaklaştı davranışımı yanlış anladı' demişti. Bunun üzerine Sercan Yıldırım da 'elimde notlar var tek taraflı değildi' deyip ilişki iddiasında bulunmuştu. Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var dedi. Acun Ilıcalı ses kaydının 'ilişkinin niteliğine dair kesin' bir bilgi verdiğini söyledi.

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