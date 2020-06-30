Elenen isim belli oldu! Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Haziran Survivor bu hafta kim veda etti?

Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Haziran Survivor bu hafta kim veda etti? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de heyecan fırtınası sürüyor. Final haftasının yaklaştığı yarışmada artık eleme adayları haftanın 3 gününde yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oluyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. Bu haftanın eleme adayları Berkan, Nisa ve Barış oldu. Bütün sırların ortaya çıktığı ada konseyinde adaya veda eden isim araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Haziran Survivor bu hafta kim veda etti? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR 30 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yeni haftanın dokunulmazlık oyunları sonrası üçte üç yapan Sercan bireysel dokunulmazlığı kazanarak potaya bir isim daha gönderdi. İlk konseyde Berkan'ın ismini veren Sercan daha sonra ikinci konseyde Nisa'nın adını vermiş, üçüncü ve son konseyde ise Barış'ın adını söylemişti. Böylelikle haftanın eleme adayları Barış, Berkan ve Nisa olarak şekillendi.

GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Son haftada Evrim, Nisa ve Sercan'ın eleme adayları olduğu gecede rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda eden isim Evrim olmuştu.

NİSA'NIN SERCAN İÇİN OLAN SES KAYDI DAMGA VURDU

Nisa'nın açık artırma oyunu sonrası Sercan'dan mektup aldığı bilgilerinin bulunduğu ses kaydında Nisa'nın duruma sıcak bakmadığı kesinleşiyor. Buna ek olarak Nisa'nın bu bilgiyi Gizem'le paylaşmasının ardından Gizem duruma oldukça seviniyor.