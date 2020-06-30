Çaykovski "1812 Uvertürü" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor.

Çaykovski "1812 Uvertürü" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

A) Top patlaması

B) Gemi kornası

C) Çay kaynaması

D) Aslan kükremesi

Doğru Cevap: A) Top patlaması