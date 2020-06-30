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Çaykovski "1812 Uvertürü" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

Çaykovski "" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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ÇAYKOVSKİ 1812 UVERTÜRÜ ADLI ESERİNDE HANGİ SESE YER VERMİŞTİR?

Çaykovski "" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor.

Çaykovski "1812 Uvertürü" adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

A) Top patlaması

B) Gemi kornası

C) Çay kaynaması

D) Aslan kükremesi

Doğru Cevap: A) Top patlaması

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