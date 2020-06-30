30 Haziran Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
30 Haziran Survivor iletişim oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan artıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. İletişim oyununu kazanmak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Ödülü hangi takımın kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 30 Haziran Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
30 Haziran Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Final haftalarının yaklaşmasının ardından mücadele seviyesi artıyor. Bu akşam oynanan iletişim ödül oyununu kazanan takım araştırılmaya devam ediyor. Peki, 30 Haziran Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor yarışmasında bir ödül oyununda daha heyecan dorukta. Bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada kırmızı ve mavi takım tüm kozlarını oynayacak. Çamur dolu parkurda zorlu mücadelenin galibi olan takım ise 5 iletişim ödülünün birden sahibi olacak.
Henüz yarışma sonuçlanmadı ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…
SURVİVOR'DA SERCAN 3. DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI
Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda Sercan yeni bölüme yine damgasını vurdu. Survivor 2020'nin 122. bölümünde Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti.
Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan ve Nisa şeklinde gerçekleşti. Final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklinde oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Sercan 3. dokunulmazlığını kazandı.
SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan konseyde Barış'ı eleme adayı olarak seçti. Sercan diğer eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.
Dokunulmazlığın sahibi olan Sercan aynı zamanda, güzel bir villada DJ performansı ile dans eğlencesi ödülü kazandı.
SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI
Survivor 2020'nin 122. bölümünde konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.
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