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9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

9.609.000 karakterle en ? ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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9.609.000 KARAKTERLE EN UZUN ROMAN HANGİSİDİR?

9.609.000 karakterle en ? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Peki, 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir? İşte detaylar...

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