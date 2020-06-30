9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Peki, 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir? İşte detaylar...