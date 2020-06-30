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Bir balığa kaybettiği hangi uzvu yerine ameliyatla protez takılmıştır?

Bir balığa kaybettiği hangi uzvu yerine ameliyatla protez takılmıştır? ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Bir balığa kaybettiği hangi uzvu yerine ameliyatla protez takılmıştır? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BİR BALIĞA KAYBETTİĞİ HANGİ UZVU YERİNE AMELİYATLA PROTEZ TAKILMIŞTIR?
Bir balığa kaybettiği hangi uzvu yerine ameliyatla protez takılmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Bir balığa kaybettiği hangi uzvu yerine ameliyatla protez takılmıştır? Merak edilen detaylar haberimizde...

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