Merve Boluğur iddialı olduğu YKS sınavına giremediğini açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre kendisini eve kapan Merve Boluğur, bu süreçte üniversite sınavına girmeye karar vermişti. Karantina sürecinde sıkı bir şekilde sınava hazırlandığını söyleyen Boluğur, iddialı açıklamalarda da bulunmuştu.

"Rakibim olamazsınız bile", "Kimse beni geçemez" ve "Hepinizi elerim" gibi sözler söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınava giremediğini açıkladı.

Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Panik yapmayın. Seneye gireceğim inşallah" notunu düştü.

SINAV SAATİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene kadar süren YKS'nin ilk oturumu TYT sırasında evinden ve dışarıdan paylaşımlar yapan güzel oyuncu 'Sınava girmed mi' sorusunu akıllara getirmişti.