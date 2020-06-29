Merve Boluğur iddialı olduğu YKS sınavına giremediğini açıkladı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, karantina sürecinde üniversite sınavına girmeye karar vermiş ve bu süreçte iddialı açıklamalarda bulunmuştu. "Kimse beni geçemez", "Hepinizi elerim" sözler söyleyen Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınava giremediğini açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre kendisini eve kapan Merve Boluğur, bu süreçte üniversite sınavına girmeye karar vermişti. Karantina sürecinde sıkı bir şekilde sınava hazırlandığını söyleyen Boluğur, iddialı açıklamalarda da bulunmuştu.
"Rakibim olamazsınız bile", "Kimse beni geçemez" ve "Hepinizi elerim" gibi sözler söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınava giremediğini açıkladı.
Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Panik yapmayın. Seneye gireceğim inşallah" notunu düştü.
SINAV SAATİNDE PAYLAŞIM YAPTI
Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene kadar süren YKS'nin ilk oturumu TYT sırasında evinden ve dışarıdan paylaşımlar yapan güzel oyuncu 'Sınava girmed mi' sorusunu akıllara getirmişti.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Tolgahan Sayışman’dan eşine 3 milyon liralık jest
- Sercan ile Nisa ne konuştu?
- Erkan Petekkaya fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
- Milyoner'de dikkat çeken Türkçe sorusu!
- 28 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Alişan'ın trafik kazasında yeni gelişme
- Zara’dan Çince şarkı
- Çatlak Şanzel’in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!
- Gülçin Karakaya kimdir?
- İbrahim Tatlıses oğluyla barıştı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...