29 Haziran 2020, Pazartesi
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Merve Boluğur iddialı olduğu YKS sınavına giremediğini açıkladı

Ünlü oyuncu , karantina sürecinde üniversite sınavına girmeye karar vermiş ve bu süreçte iddialı açıklamalarda bulunmuştu. "Kimse beni geçemez", "Hepinizi elerim" sözler söyleyen Boluğur, hesabından yaptığı paylaşımla sınava giremediğini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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MERVE BOLUĞUR İDDİALI OLDUĞU SINAVA GİREMEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre kendisini eve kapan , bu süreçte üniversite sınavına girmeye karar vermişti. Karantina sürecinde sıkı bir şekilde sınava hazırlandığını söyleyen Boluğur, iddialı açıklamalarda da bulunmuştu.

"Rakibim olamazsınız bile", "Kimse beni geçemez" ve "Hepinizi elerim" gibi sözler söyleyen güzel oyuncu, hesabından yaptığı paylaşımla sınava giremediğini açıkladı.

Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Panik yapmayın. Seneye gireceğim inşallah" notunu düştü.

SINAV SAATİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene kadar süren 'nin ilk oturumu TYT sırasında evinden ve dışarıdan paylaşımlar yapan güzel oyuncu 'Sınava girmed mi' sorusunu akıllara getirmişti.

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