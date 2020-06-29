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29 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan oyunu kazanan isim olmuştu. Sercan ada konseyinde Nisa'nın adını söylemişti. 3. eleme adayının belli olacağı akşamda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 29 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? ? İşte detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 29.06.2020
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29 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

? 'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Final haftasının yaklaşmasıyla birlikte dokunulmazlık ödülleri önem kazanıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan olurken, Nisa'nın adını elenme adayı olarak söylüyor. 3. eleme adayının belli olacağı akşamda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 29 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? ? İşte detaylar haberimizde...

29 HAZİRAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunu kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA ELENME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'nin yeni bölümünde bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün yapılan ilk dokunulmazlık oyununda birinci olmuş ve eleme adayı olarak Berkan ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da büyük bir performans sergileyerek kazanan yine Sercan Yıldırım oldu ve bir isim daha söyledi. Sercan eleme adayı olarak Nisa ismini verdi. Böylece ilk iki aday Berkan ve Nisa olarak belirlendi. Yarın yapılacak 3. dokunulmazlık oyununda bir eleme ismi daha belli olacak ve toplu oylamada en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

Nisa: " Zaten bekliyordum hatta dün de bekliyordum. Hayırlısı artık"

ACUN ILICALI'DAN SERCAN VE NİSA HAKKINDAKİ SES KAYDI AÇIKLAMASI

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa arasında yaşanan polemiğin ardından kayıtların incelendiğini duyurdu. Ilıcalı ses kayıtlarının birçok şeyi açıklığa kavuşturduğunu söylerken, konuyla ilgili bir kanaate de vardığını belirtti. Acun Ilıcalı, Sercan ile Nisa arasındaki ses kayıtlarıyla ilgili yarın ilk ve son kez yorumda bulunacağını ifade etti.

Acun Ilıcalı: "Bu ses bandında ben bir kanaate vardım. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi açıklıyor. Arkadaşlardan son bir kez daha kayıtlara bakmasını istedim. Yarın ilk ve son kez bu konu hakkında yorumda bulunacağım."

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