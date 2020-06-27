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Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?

'ın yeni sezonunda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi? Duygusal anları ve heyecan dolu sahneleriyle çarşamba akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, muhteşem sezon finaliyle seyirciden tam not aldı. Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni fethetti. Dizinin yeni sezonu ile ilgili şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı. En çok merak edilenlerden biri de Ertuğrul Bey ile Turgut Alp'in yeni sezonda olup olmayacağı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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TURGUT ALP VE ERTUĞRUL BEY GERİ GELECEK Mİ?

'ın yeni sezonunda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey olacak mı? ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'inci bölümü (sezon finali) duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyiciyi mest etti. Aksiyon yüklü savaş sahneleriyle büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda da heyecan dorukta olacak. Dizinin yeni sezonu şimdiden iple çekilmeye başlandı. Yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Ertuğrul Bey'in en iyi alplerinden olan Turgut Alp'in geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi? İşte cevaplar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Yeni sezonun eylül ya da ekim ayı gibi başlaması tahmn ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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