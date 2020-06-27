Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey olacak mı? ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'inci bölümü (sezon finali) duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyiciyi mest etti. Aksiyon yüklü savaş sahneleriyle büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda da heyecan dorukta olacak. Dizinin yeni sezonu şimdiden iple çekilmeye başlandı. Yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Ertuğrul Bey'in en iyi alplerinden olan Turgut Alp'in geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi? İşte cevaplar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Yeni sezonun eylül ya da ekim ayı gibi başlaması tahmn ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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