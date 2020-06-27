27 Haziran 2020, Cumartesi
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Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan artık Türkiye’de de bekar!

’ın kardeşi , 1987 yılında İngiltere’de Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’yle nikah masasına oturmuştu. 9 yıl sonra Lalvani’yle boşanma kararı alan Pekkan, 24 yıl sonra kararın Türkiye’de de tanınması için dava açtı. Aile Mahkemesi, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi’nin verdiği boşanma kararının Türkiye’de de tanınmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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SEMİRAMİS PEKKAN ARTIK TÜRKİYE’DE DE BEKAR!

'ın kardeşi , 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlendiği ve 9 yıl evli kaldığı iş adamı Gulu Lalvani'yle 20 Kasım 1996 yılında boşanmıştı. Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün kararıyla boşanan Pekkan, Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani'yle Türkiye'de halen evli göründüklerini öne sürerek boşanmanın Türkiye'de de tanınması için dava açmıştı.

KARAR TÜRKİYE'DE DE TANINDI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde Semiramis Pekkan'ın açtığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Dilek YAMAN

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