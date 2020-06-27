Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan artık Türkiye’de de bekar!

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlendiği ve 9 yıl evli kaldığı iş adamı Gulu Lalvani'yle 20 Kasım 1996 yılında boşanmıştı. Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün kararıyla boşanan Pekkan, Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani'yle Türkiye'de halen evli göründüklerini öne sürerek boşanmanın Türkiye'de de tanınması için dava açmıştı.

KARAR TÜRKİYE'DE DE TANINDI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde Semiramis Pekkan'ın açtığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Dilek YAMAN

