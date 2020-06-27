Ünlü oyuncu Hülya Şen’e apartman yöneticisinden kedi dayağı
Ünlü oyuncu Hülya Şen, yaşadığı aparmanın yöneticisi tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şen’in iddiasına göre, kapının önünde beslediği kedilerden rahatsız olan yönetici Yasemin M., oyuncuya tekme savurarak darp etmeye çalıştı.
Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Hülya Şen'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı. Şen'in iddiasına göre; üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.
TEKMEYLE DARP ETMEYE ÇALIŞTI
52 yaşındaki bu tartışmayı cep telefonuna kaydedince sinirlenen yönetici, Şen'e tekme savurarak darp etmeye çalıştı. Şen, karakola gidip şikayetçi oldu. Yönetici Yasemin M. ise "Hülya Şen'e koronavirüsten bahsettim ve tedbirli olmasını istedim. Bana iftira attığı için ben de ondan şikayetçiyim" dedi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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