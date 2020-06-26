26 Haziran 2020, Cuma
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Müge Anlı reytinglerde tüm dizi ve programları geride bıraktı!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ile Tatlı Sert, koronavirüs salgını nedeniyle verdiği aranın ardından fırtına gibi ekrana geri döndü. 11 yıl önce Kars'ta cinayete kurban giden olayının işlendiği program, teytinglere damga vurarak tüm dizi ve programları geride bıraktı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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MÜGE ANLI TÜM DİZİ VE PROGRAMLARI GERİDE BIRAKTI!

ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan , en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde %30,54, 20+ABC1 kategorisinde ise %30,73 izlenme payı'na ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

ŞAHİT OLDUĞU YASAK AŞK, TALİHSİZ KADININ SONU OLDU!

Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Kars'ta yaşayan olayı konuşuldu. Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş, vefatı kayıtlara doğal ölüm olarak geçmişti. Talihsiz kadının, amcasının oğlu Kenan Özkaçak'ın yasak aşkını çevresine anlatması yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kars'ta ani tansiyon yükselmesi sonucu yere düşüp başını vurarak yaşamını yitirdiği öne sürülen 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı'ya başvurarak annesinin cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Olay sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi ve 11 yıl önce işlenen cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak ve görgü tanıklarının anlattıkları sonrası şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaştı. Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amcasının oğlu Kenan Özkaçak vardı. Köyde yaşayan görgü tanıklarının anlattıkları Ayşegül Hanımın şüphelerini desteklerken yeniden başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Hakkında şüpheler sonrası Müge Anlı canlı yayınına katılan ve yengesi Hatice Özkaçak hakkında, "Annemden çok severim, o benim annem gibidir" diyen Kenan Özkaçak, dün yaşadığı evde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Kenan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından direk mahkemeye sevk edildi.

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI!

Tüyler ürperten olayla ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı, "Son görgü şahidi ortaya çıktı biz bu görgü şahidi ile röportajımızı da yaptık ama ekranda yayınlayamadık. Çünkü o görgü tanığı, cinayeti işleyen kişinin Kenan Özkoçak olduğunu iddia ediyordu. Fakat gerekçesi şuydu bir yasak aşktan bahsetti. Cinayeti tetikleyen konunu bir yasak aşk olduğunu söyledi. Rahmetli bu yasak aşkı öğreniyor. Yasak aşkı öğrendikten sonra 'Siz bana bunu yaptınız bende size bunu yapacağım' diyor ve yasak aşkı çevreye anlatıyor. Hanımefendinin görmemesi gereken bir konuyu görüp karşı tarafı da tehdit etmesi cinayeti tetikliyor."

Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin zanlısı 11 yıl sonra tutuklandı! MÜGE ANLI’DA ARAŞTIRILAN HATİCE ÖZKAÇAK CİNAYETİNİN ZANLISI 11 YIL SONRA TUTUKLANDI!

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