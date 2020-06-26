Kafaları karıştıran fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?

Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? Televizyon tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle adından söz ettiran Necati Şaşmaz'ın siyasete atılacağı iddia edildi. Necati Şaşmaz'ın siyasilerle çektirdiği fotoğraflar sonrasında hayranları siyasete mi atılıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? Hangi partiden aday olacak? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldiği kare sosyal medyada hızla yayıldı.

Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, "Necati Şaşmaz, siyasete mi giriyor?" tartışmalarına neden oldu.

İşte o fotoğraf:

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971'de Harput Elazığ'da doğdu.

Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Film'in kurucularından) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir.

ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine alınca hayatı tamamen değişti. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Bundan sonra yaşamı bambaşka bir yöne

doğru ilerledi. Sigorta acentesi Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye giden Şaşmaz, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Şaşmaz'a neredeyse herkes "Polat" diye seslenmeye başladı.

Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yaptı.

Şaşmaz; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin'deki Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazındı. Halen atv'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat karakterini canlandırıyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin yaratıcılarından Ömer Lütfü Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile 12.12.2012'de dünya evine giren Necati Şaşmaz, baba olmak için gün sayıyor.