26 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor balon ödül oyununu hangi takım kazandı?
26 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan araba ödülünü kazanan isim Elif olmuştu. Yeni takımların ilk yarışması balon ödüllü olacak. Hangi takımın ödül oyununu kazandığı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor balon ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
26 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan artıyor. Final haftasının yaklaşmasıyla birlikte ödüllerin kalitesi artmaya başladı. Dün akşam oynanan araba ödülünü kazanan isim Elif olmuştu. Yeni takımların ilk yarışması balon ödüllü olacak. Yayınlanan 119. bölüm fragmanında yaşanan tartışmanın detayları merak ediliyor. Hangi takımın ödül oyununu kazandığı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor balon ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Yarışma devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.
26 HAZİRAN SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NE?
Haftalık streslerini atmak isteyen Survivor yarışmacıları için büyük ödül, Limuzun ile yarışmacılar kamplardan alınıp şehir merkezinde bir malikaneye götürülecek ve orada yemek yeyip eğlenecekler.
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar bu akşam müthiş bir araba ödülü için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar öncelikle Annenize Sorduk adlı oyunu oynadı. Oyun esnasında annelerinin verdiği cevapları tahmin etmeye çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadı. Bazı yarışmacıların verdiği cevaplar ise herkesi şaşırttı. Berkan ve Elif son ikiye kalarak araba ödülü için yarıştı. Arabayı kazanan yarışmacı ise Elif oldu.
SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor yarışmacılar erzak ödülünü kazanmak için mücadele verdi.
Baştan sonra çekişmeli oyun 9-9'a kadar geldi ve bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışına mavi takımdan kaptan Cemal Can ve Nisa çıkarken, kırmızı takımdan da Sercan Kaptan Sercan ve Elif çıktı. Kazananın hem erzağı alacağı hem de ödül olarak ayrıca buzdolabı elde edeceği oyunda heyecan doruktaydı. Kırmızı takım erzak oyununu 10-9 skorla kazandı.
SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR
Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
1- Cemal Can
2- Berkan
3- Nisa
4- Barış
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
1- Sercan
2- Elif
3- Yasin
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