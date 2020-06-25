Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
Survivor final ne zaman? Survivor 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonun belli olacağı Survivor finali için geri sayım başladı. Dün oynanan kaptanlık oyununun ardından mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu. Çeyrek final döneminin başladığı Survivor 2020'de Evrim'in veda etmesiyle 7 yarışmacı kaldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin tarihini ve yerini açıkladı. Peki, Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
Survivor 2020 finali ne zaman? Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını gerçekleştirdiği Survivor 2020 yarışmasına final için geri sayım başladı. Survivor olabilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Son olarak Evrim'in elenmesinin ardından yarışmacılar kaptanlık için parkura çıktı. Kaptanların belli olması ile birlikte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları seçildi.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.
HAFTANIN YENİ TAKIMLARI NASIL?
Survivor 2020'nin 24 Haziran'da yayınlanan bölümünde Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.
İşte yeni takımlar:
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
1- Cemal Can
2- Berkan
3- Nisa
4- Barış
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
1- Sercan
2- Elif
3- Yasin
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