25 Haziran 2020, Perşembe
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Pelin Karahan'dan 6'ncı yıl kutlaması

Güzel oyuncu , hesabından yaptığı yeni paylaşımla evliliğinin 6'ncı yılını kutladı. ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Karahan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020
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PELİN KARAHAN'DAN 6'NCI YIL KUTLAMASI

Karantina süreci sonrası eşi ve çocuklarıyla Bodrum'a giden , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evliliklerinin 6. yıl dönümünü kutladı.

Bedri Güntay ile mutlu evlilikleri devam eden Pelin Karahan, eşi ve oğluyla çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı. Karahan, 6. yıllarını kutladığı fotoğrafa, "Mutlu yıllar bize" notunu düştü.

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