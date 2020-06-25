Pelin Karahan'dan 6'ncı yıl kutlaması
Güzel oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla evliliğinin 6'ncı yılını kutladı. Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Karahan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.
Karantina süreci sonrası eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Pelin Karahan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evliliklerinin 6. yıl dönümünü kutladı.
Bedri Güntay ile mutlu evlilikleri devam eden Pelin Karahan, eşi ve oğluyla çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı. Karahan, 6. yıllarını kutladığı fotoğrafa, "Mutlu yıllar bize" notunu düştü.
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