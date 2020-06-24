Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
'Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla takip edilen sezon finalinde, merak edilen sorular yanıt buluyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. 5 sezon yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Turgut Alp" karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman dizisi bu hafta yaşanan gelişmelerle sezon finaline gidiyor. Heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosuna katılan Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun'u canlandırıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun diziye dahil olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "Turgut Alp" oldu. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin alplerinden olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'a gelmesi bekleniyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman kadrosuna katılacak mı? Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI? ahaber.com.tr
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ahaber.com.tr
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. ahaber.com.tr
Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder. ahaber.com.tr
Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir. ahaber.com.tr
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