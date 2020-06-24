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24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı?

erzak oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de final haftasına sayılı günler kaldı. Yarışmacılar için her hafta zorluk derecesi artmaya devam ediyor. Bu akşam oynanan kaptanlık oyununu kazanan isimler ve Sercan oldu. Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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24 HAZİRAN SURVİVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

erzak oyununu kim kazandı? 'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Kaptanlık oyununu kazanan isimler ve oldu. Takımlarının yeniden belirlenmesinin ardından erzak oyununu oynanmaya başladı. Adada yaşam şartlarının zorlaşması yarışmacıları erzak ödülü için daha çok motive ediyor. Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

24 HAZİRAN SURVİVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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