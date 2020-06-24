24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı?

24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Kaptanlık oyununu kazanan isimler Cemal Can ve Sercan Yıldırım oldu. Takımlarının yeniden belirlenmesinin ardından erzak oyununu oynanmaya başladı. Adada yaşam şartlarının zorlaşması yarışmacıları erzak ödülü için daha çok motive ediyor. Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 24 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

24 HAZİRAN SURVİVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.