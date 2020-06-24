24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor kaptanlar kim oldu?
24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan seviyesi her geçen hafta artıyor. Dün akşam yapılan ada konseyinde veda eden isim Evrim Keklik oldu. Bu hafta yapılacak kaptanlık yarışını kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, 24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Final haftasına sayılı günler kalırken, ada 7 yarışmacı kaldı. Sercan ve Nisa'nın da aday olduğu akşamda Evrim veda eden isim oldu. Bu hafta yapılacak kaptanlık yarışını kimin kazanacağı merak ediliyor. Survivor kaptanlar kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, 24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR BU HAFTA KİMLER KAPTAN OLDU?
Kazanan takımlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yasin ile kıyasıya rekabete giren Ardahan, haftanın ilk kaptanı oldu.
Evrim ile kıyasıya rekabete giren Cemal Can'da haftanın ikinci kaptanı oldu.
Haftanın kaptanları Cemal Can ve Ardahan takımlarını oluştururken kimin önce seçmelere başlayacağını belirlemek için tek bir oyun daha oynadı. Bu oyunun kazananı Ardahan oldu. Ardahan takımları belirlerken ilk yarışmacıyı seçecek kaptan oldu.
ACUN ILICALI'DAN YASİN'E CEZA
Yasin'in bugünkü oyunda Ardahan ile gerilim yaşaması, Acun Ilıcalı tarafından masaya yatırıldı. Acun Ilıcalı, Yasin'in genel olarak sergilediği saldırgan tutumların rahatsızlık verdiğini söyledi. Bunun sonucunda da Yasin'e bir yaptırım kararı çıktı. Yasin bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası aldı.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Elif, çoğunluğun olduğu takımda olmak zorunda olduğu için bu hafta Ardahan'ın takımında yarışacak.
Mavi takım: Ardahan (kaptan),Elif, Sercan, Yasin, Evrim.
Kırmızı takım: Cemal Can (kaptan),Berkan, Nisa, Barış.
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