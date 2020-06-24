Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Nerede çekiliyor?

Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bergüzar Korel'in paylaştığı film Show TV ekranlarında olacak. Yerli komedi filmi Aşk Geliyorum Demez oyuncuları ve nerede çekildiği sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU

Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa'da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.