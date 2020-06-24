Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Nerede çekiliyor?
Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Dizilere verilen korona virüs arası devam ediyor. Show TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak Aşk Geliyorum Demez merakla takip ediliyor. Filmde Tolgahan Sayışman Ali, Bergüzar Korel ise Gözde karakterine hayat veriyor. Filmin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bergüzar Korel'in paylaştığı film Show TV ekranlarında olacak. Yerli komedi filmi Aşk Geliyorum Demez oyuncuları ve nerede çekildiği sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU
Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa'da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.
AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMDİR?
Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!
- Kıvanç Tatlıtuğ sanayide oto tamirci oldu!
- Seda Sayan: Gönüllü turizm elçisi olacağım
- Alişan kaza yaptı!
- Sercan Nisa’nın notlarını ifşa etti!
- Esra Erol 24 Haziran Çarşamba tek parça izle
- Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki
- Rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Açıklama geldi
- Ünlü oyuncu arabası parça parça çalındı
- Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
- Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?
- BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- gib.gov.tr MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 25 Haziran'da sürpriz ürünler satışa çıkacak
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el araba kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Nargile kafeler ne zaman açılıyor? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?
- Detaylar belli oldu! Düğünlerde oyun olacak mı? Düğün salonlarında halay çekilecek mi? İşte yeni düğün genelgesi
- Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?
- Tekirdağ Hayrabolu TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Hayrabolu kura çekilişi sorgulama