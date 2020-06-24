Kuruluş Osman Sofya bakın kim çıktı! Alma Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Kuruluş Osman'da başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Alma Terzic'in hayatı dikkat çekiyor. Sofya karakterini canlandıran güzel oyuncu, Türkiye yaşamını anlatırken mutluluğunu saklayamıyor. Peki, Alma Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...
Alma Terzic kimdir? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon finaliyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizide Sofya karakterini hayat veren Alma Terzic'in son sahnesi merakla takip ediliyor. Alma Terzic, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Alma Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...
ALMA TERZİC KİMDİR?
Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğmuştur. Boşnak'tır. Memleketinde savaş başladığında 5 yaşında idi. 2 yıl boyunca bodrumda saklanmak zorunda kaldı. 4dı.
2008 yılında "Snow" (Kar) adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.
2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı.
2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırırken Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.
2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı.
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)
2013 - Üç Yol (Sinema Filmi)
2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Olga) (Sinema Filmi)
2013 - Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)
2012 - Veda (Eirene) (TV Dizisi)
2011 - Mavi Kelebekler (TV Dizisi)
2011 - Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey) (Hana) (Sinema Filmi)
2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)
2009 - volim te... (kısa film)
2008 - mahala (kısa film)
2008 - Snow (Lejla) (Sinema Filmi)
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