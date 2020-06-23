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Yaklaşık 40.000 santigrat dereceye varabilen yüzey ısılarıyla evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir?

40.000 bilinen en ne renktir? sorusu Kim Olmak 'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. , Yaklaşık 40.000 santigrat en sıcak yıldızlar ne renktir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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YAKLAŞIK 40.000 SANTİGRAT DERECEYE VARABİLEN YÜZEY ISILARIYLA EVRENDEKİ BİLİNEN EN SICAK YILDIZLAR NE RENKTİR?

40.000 bilinen en ne renktir? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak 'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. , merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Yaklaşık 40.000 santigrat dereceye varabilen yüzey ısılarıyla evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir?

A: Mavi

B: Kırmızı

C: Turuncu

D: Sarı

Doğru cevap:Sarı

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