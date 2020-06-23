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Harvard Üniversitesinin 2010 yılında yayımladığı ve 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkekler sağlıklıdır?

2010 yılında yayımladığı ve 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkekler sağlıklıdır?sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Harvard Üniversitesinin 2010 yılında yayımladığı ve 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkekler sağlıklıdır?

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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HARVARD ÜNİVERSİTESİNİN 2010 YILINDA YAYIMLADIĞI VE 127.545 KİŞİYLE YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE HANGİ ERKEKLER SAĞLIKLIDIR?

2010 yılında yayımladığı ve 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkekler sağlıklıdır? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayımladığı, 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkek sağlıklıdır?

A: Evli erkekler

B: Hiç evlenmemiş erkekler

C: Boşanmamış, çocuklu erkekler

D: Boşanmış, çocuksuz erkekler

Doğru cevap:

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