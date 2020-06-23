Harvard Üniversitesinin 2010 yılında yayımladığı ve 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkekler sağlıklıdır? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayımladığı, 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkek sağlıklıdır?

A: Evli erkekler

B: Hiç evlenmemiş erkekler

C: Boşanmamış, çocuklu erkekler

D: Boşanmış, çocuksuz erkekler

Doğru cevap: