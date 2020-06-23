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Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında tatlı ve ekşi yiyecek ve içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir?

'nde ve ? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Osmanlı Devleti'nde saray içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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OSMANLI DEVLETİ'NDE SARAY MUTFAĞINDA TATLI VE EKŞİ YİYECEK VE İÇECEKLERİN YAPILDIĞI ÖZEL BÖLÜMÜN ADI NEDİR?

'nde ve ? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı izleyenleri heyecan yaşatmaya devam ediyor. Peki, Osmanlı Devleti'nde saray içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir?

Soru : Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında yapıldığı özel bölümün adı nedir

A- Helvahane
B- Lokumhane
C- Hoşafhane
D- Pancarhane

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