23 Haziran Survivor sms sıralaması belli oldu mu? Evrim, Sercan ve Nisa'nın eleme adayı olarak belirlendiği hafta da, kimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olan ada konseyinde söylenen sözler akşama damga vuruyor. Acun Ilıcalı kısa süre sonra yarışmayı veda edecen isimi açıklayacak. Survivor'ı veda eden isimi ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Survivor kim elendi? 23 Haziran Survivor sms sıralaması belli oldu mu? Survivor'da bu hafta kim veda etti? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR 23 HAZİRAN SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Sms sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

23 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Cumartesi eleme adayı Evrim, Pazar eleme adayı Nisa ve Pazartesi eleme adayı ise Sercan oldu. 23 Haziran Salı akşamı ada konseyi sonrasında yarışmaya veda eden isim Evrim oldu.

22 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Haziran Survivor 2020'de haftanın son bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmıştı ve Evrim'i aday olarak söylemişti. İkincisini kazanan Sercan, Nisa'yı aday olarak göstermişti. Bugün son aday ortaya çıkacak.

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