Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Geçtiğimiz sene Cemre Uyanık'ın zaferiyle sonlanan Masterchef Türkiye'nin 2020 başlama tarihi belli oldu. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak yarışma programına katılmak isteyenler başvuru yapmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, yarışmaya başvurunun rekor kırdığını açıkladı. Masterchef'e katılmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'E NASIL BAŞVURULUR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Masterchef başvurusu yapmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

MasterChef için henüz yeni sezon başlama tarihi duyurulmadı. Ancak 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MEHMET YALÇINKAYA

Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu'ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır.

Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar'da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.

SOMER SİVRİOĞLU

25 Mayıs 1971 de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya'ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür.

Sidney'de ünlü bir Türk restoranı olan Efendy'i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney'in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya'da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya'da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef Danilo Zanna Elin Oğlu isimli program ile dikkat çekti. 15 Nisan 1982 İtalya doğumlu olan şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra Türkiye'ye geliyor ve restoran daha sonra İtalyan İşi isminde bir program da sunmuştur.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna son olarak Görümce isimi sinema filminde de yer almıştır. Yemek yaparken aksanlı Türkçesi ile yaptığı esprileriyle Türkiye'yi güldürmüş bir isimdir.