23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Magazin Haberleri İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yoğun bakımda olan kızı için dua istedi!

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yoğun bakımda olan kızı için dua istedi!

6 yıl önce popçu ile nikah masasına oturan radyocu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı için dua istedi. Esendemir'in 12 yaşındaki kızı, önceki hafta skolyoz (omur eğriliği) nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Kızının solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tutulduğunu belirten ünlü radyocu, durumunun bir türlü düzelmediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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YOĞUN BAKIMDA OLAN KIZI İÇİN DUA İSTEDİ!

Şarkıcı ile 2014 senesinde evlenen ve iki yıl sonra boşanan radyo programcısı kızının yoğun bakımda olması nedeniyle zor günler yaşıyor.

4 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Esendemir'in skolyoz ameliyatı olan 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Rıza Esendemir, dört gündür ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi.

Esendemir, yaptığı paylaşıma, "Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

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