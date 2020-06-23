İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yoğun bakımda olan kızı için dua istedi!

Şarkıcı İrem Derici ile 2014 senesinde evlenen ve iki yıl sonra boşanan radyo programcısı Rıza Esendemir kızının yoğun bakımda olması nedeniyle zor günler yaşıyor.

4 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Esendemir'in skolyoz ameliyatı olan 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Rıza Esendemir, dört gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi.

Esendemir, yaptığı paylaşıma, "Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.