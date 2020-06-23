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Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür?

daha büyüktür? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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HANGİSİNİN EKSEN EĞİKLİĞİNİN DERECESİ DİĞERLERİNİNKİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR?

daha büyüktür? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı izleyenleri heyecan yaşatmaya devam ediyor. Peki, Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür? Merak edilen detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür?

A: Dünya

B: Mars

C: Jüpiter

D: Uranüs

Doğru cevap: D: Uranüs

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