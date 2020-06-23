Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı izleyenleri heyecan yaşatmaya devam ediyor. Peki, Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür? Merak edilen detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerininkinden daha büyüktür?

A: Dünya

B: Mars

C: Jüpiter

D: Uranüs

Doğru cevap: D: Uranüs