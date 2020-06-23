Kıvanç Tatlıtuğ hobisi için mini servet harcadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl yaz tatilini mavi tura çıkarak geçirmeyi planladı. Tam bir deniz tutkunu olan yakışıklı oyuncu, tatil hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Ünlü oyuncu, deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı. Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.

İŞTE YENİ EKİPMANI

Dalış bilgisayarı: 6 bin lira

Dalış elbisesi: 10 bin lira

Regülatör: 2 bin lira

15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira

Palet: 400 lira

Maske: 300 lira

Dalış yeleği: 9 bin 500 lira

Ağırlık: 200 lira