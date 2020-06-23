Kıvanç Tatlıtuğ hobisi için mini servet harcadı
Bu yıl yaz tatilini mavi tura çıkarak geçirecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, dalış hobisi için mini bir servet harcadı. Sertifikalı dalgıç olan yakışıklı oyuncu, lüks teknesindeki düzenlemeleri tamamlamasının ardından dalış takımını da yeniledi. Tatlıtuğ tüm bunlar için yüklü bir miktarı gözden çıkardı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl yaz tatilini mavi tura çıkarak geçirmeyi planladı. Tam bir deniz tutkunu olan yakışıklı oyuncu, tatil hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmadı.
Ünlü oyuncu, deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı. Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.
İŞTE YENİ EKİPMANI
Dalış bilgisayarı: 6 bin lira
Dalış elbisesi: 10 bin lira
Regülatör: 2 bin lira
15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira
Palet: 400 lira
Maske: 300 lira
Dalış yeleği: 9 bin 500 lira
Ağırlık: 200 lira
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