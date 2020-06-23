23 Haziran 2020, Salı
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Kıvanç Tatlıtuğ hobisi için mini servet harcadı

Bu yıl yaz tatilini mavi tura çıkarak geçirecek olan , dalış hobisi için mini bir servet harcadı. Sertifikalı dalgıç olan yakışıklı oyuncu, lüks teknesindeki düzenlemeleri tamamlamasının ardından dalış takımını da yeniledi. Tatlıtuğ tüm bunlar için yüklü bir miktarı gözden çıkardı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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HOBİSİ İÇİN MİNİ SERVET HARCADI

Bir süredir ekranlardan uzak olan , bu yıl yaz tatilini mavi tura çıkarak geçirmeyi planladı. Tam bir deniz tutkunu olan yakışıklı oyuncu, tatil hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Ünlü oyuncu, deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı. Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.

İŞTE YENİ EKİPMANI

Dalış bilgisayarı: 6 bin lira

Dalış elbisesi: 10 bin lira

Regülatör: 2 bin lira

15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira

Palet: 400 lira

Maske: 300 lira

Dalış yeleği: 9 bin 500 lira

Ağırlık: 200 lira

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