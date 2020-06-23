İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş'a rekor izlenme

Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında sahne aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konseri, 10 saatte yaklaşık 100 bin kişi izledi.

Son dönemde 'Kalmam' ve 'Ateşten Gömlek' şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran Yaşar, "Pandemi sürecinde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Dünyaya sağlık ve sıhhat diliyorum. Sizlerle buluşmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri dinleyen herkese, sonsuz saygılarımı iletiyorum" dedi.

Yaşar ve Serttaş, sevilen şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Etkinlikte bu akşam Sami Özer ve Melihat Gülses konser verecek.