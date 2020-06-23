Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından Göç Filmleri Festivali’ne övgü
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Göç Filmleri Festivali’ne dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından övgüler geldi. 14-21 Haziran tarihlerinde 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Hollywood’un ünlü yıldızları Harvey Keitel, Helen Mirren Taylor Hackford ve John Savage festival ve Türkiye’nin göçmenlikle çabasına övgüler yağdırdı.
Hollywood'un ünlü yıldızları ABD'li usta oyuncu Harvey Keitel, Oscarlı oyuncu Helen Mirren, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford ve başarılı oyuncu John Savage, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne övgüler yağdırdı.
Ünlü yıldızlar, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Keitel, festival komitesine gönderdiği mesajda, "Muhteşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler" dedi.
'TÜRKİYE'NİN ÇABASINI DESTEKLENMELİ'
John Savage ise şöyle konuştu:
"F. Murray Abraham'dan bir mesaj aldım. Kendisi müthiş bir karakter. Türkiye'de göçmenlikle ilgili düzenlenen bir film festivali için çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. Gerçekten etkilendim. Umarım Türkiye'nin ortaya koyduğu bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını bulabiliriz."
'BU FESTİVAL HARİKA BİR FİKİRDİ'
Oscarlı oyuncu Helen Mirren, "Göç, en temel insan hikayelerini beraberinde getirir" derken, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford şöyle konuştu: "İkimiz de bundan neredeyse 10 yıl kadar önce Antalya Film Festivali'ne katıldık. Bizim için muhteşem bir tecrübeydi. Çünkü Türkiye'nin zenginliklerini ve tarihini görme şansımız oldu. Hayatımızda gördüğümüz en harika Roma ve Yunan harabelerini ziyaret ettik. Tabii ki göçün ve göçmenliğin ne kadar önemli olduğunu düşündük. Kültürler hareket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden Uluslararası Göç Filmleri Festivali harika bir fikir."
30 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
14-21 Haziran tarihlerinde 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.
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