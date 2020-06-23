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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından Göç Filmleri Festivali’ne övgü

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ’ne dünyaca ünlü yıldızlarından övgüler geldi. 14-21 Haziran tarihlerinde 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği ; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Hollywood’un ünlü yıldızları , ve festival ve Türkiye’nin göçmenlikle çabasına övgüler yağdırdı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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DÜNYACA ÜNLÜ HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ’NE ÖVGÜ

'un ünlü yıldızları ABD'li usta oyuncu , Oscarlı oyuncu , Oscarlı yönetmen ve başarılı oyuncu , Uluslararası 'ne övgüler yağdırdı.

Ünlü yıldızlar, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Keitel, festival komitesine gönderdiği mesajda, "Muhteşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇABASINI DESTEKLENMELİ'

John Savage ise şöyle konuştu:

"F. Murray Abraham'dan bir mesaj aldım. Kendisi müthiş bir karakter. Türkiye'de göçmenlikle ilgili düzenlenen bir film festivali için çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. Gerçekten etkilendim. Umarım Türkiye'nin ortaya koyduğu bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını bulabiliriz."

'BU FESTİVAL HARİKA BİR FİKİRDİ'

Oscarlı oyuncu Helen Mirren, "Göç, en temel insan hikayelerini beraberinde getirir" derken, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford şöyle konuştu: "İkimiz de bundan neredeyse 10 yıl kadar önce Antalya Film Festivali'ne katıldık. Bizim için muhteşem bir tecrübeydi. Çünkü Türkiye'nin zenginliklerini ve tarihini görme şansımız oldu. Hayatımızda gördüğümüz en harika Roma ve Yunan harabelerini ziyaret ettik. Tabii ki göçün ve göçmenliğin ne kadar önemli olduğunu düşündük. Kültürler hareket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden harika bir fikir."

30 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

14-21 Haziran tarihlerinde 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.

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