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Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?

Hangisi 'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir? ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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HANGİSİ AHMET HAMDİ TANPINAR'IN HUZUR ROMANINDAKİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİNİN ADI DEĞİLDİR?

Hangisi 'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir? ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden birinin adı değildir?

A: İhsan

B: Mümtaz

C: Ahmed

D: Suad

Doğru cevap: C: Ahmed

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