Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?
Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?
Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanındaki bölümlerinden birinin adı değildir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden birinin adı değildir?
A: İhsan
B: Mümtaz
C: Ahmed
D: Suad
Doğru cevap: C: Ahmed
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