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Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in gitarına rekor fiyat

"Nirvana" müzik grubunun solisti 'in gitarı, 6 milyon dolara (yaklaşık 41,2 milyon lira) alıcı buldu. Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020
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NİRVANA'NIN SOLİSTİ COBAİN'İN GİTARINA REKOR FİYAT
BBC'deki habere göre, Julien's Müzayede Evinden yapılan açıklamada, Nirvana grubunun solisti ve gitaristi Cobain'in 1993'te 'ta MTV Unplugged programında çaldığı "1959 Martin D-18E" akustik gitarının 'ta düzenlenen açık artırmada 6 milyon dolara satıldığı belirtildi.

'in ölümünden 5 ay önce düzenlenen MTV Unplugged müzik programında kullandığı gitar, Avustralyalı iş adamı Peter Freedman tarafından alındı.

Cobain'in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York'ta 2019'da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satılmıştı.

ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.

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